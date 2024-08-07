Emeklilerin Zam Farkları Bugün Yatıyor

En düşük aylık sınırının 10 bin liradan 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte kök maaşı bu rakamın altında kalan emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788'e yükselmişti. Sabah'ın haberine göre 2 milyon 561 bin emeklinin kök maaşı en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL'nin altında kalmış oldu.

FARK HESABI

Mevzuata göre aylık fark hesabı şöyle yapılacak:

Ocak-haziran döneminde en düşük emekli aylığı olan 10.000 lira aylık alan, temmuz ayından itibaren 12.500 TL alacak. Kök maaş miktarı neyse onun üzerine temmuz emekli zammı olan yüzde 24.73 uygulanacak.

Ortaya çıkan tutar üzerine yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Bu durumda maaş 12.500 liranın altında kalıyorsa, temmuz ayından itibaren 12.500 TL olarak almaya başlanılacak.

Örneğin emekli kök maaşı 8.250 liraysa, bu rakama yüzde 24.73 Temmuz ayı zammı eklenecek. Böylece maaş 10 bin 290'a çıkacak. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme eklendiğinde maaş 10 bin 701 TL'ye ulaşacak. Hesaplara yatacak zam farkı ise bin 799 TL olacak.