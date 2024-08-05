Milyonlarca Memur Emeklisine Soğuk Duş: Her Ay 14 Bin 500 TL Daha Az Maaş Alıyorlar

Emekli maaşlarına yapılan zam oranına tepkiler sürüyor. AKP’nin Temmuz 2023’te yasalaştırdığı 'ilave ödeme' uygulamasıyla memur emeklilerinin 14 bin 500 TL daha düşük emekli aylığı aldığı ortaya çıktı.

EMEKLİ AYLIKLARINDA DÜŞÜŞ

Birgün yazarı ve çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "2023 yılı Ocak-Haziran döneminde en düşük memur emeklisi, en düşük memur maaşının yüzde 72’si oranında emekli aylığı alıyordu. Temmuz 2024 itibariyle bu oran yüzde 38’e geriledi" dedi.

"Emeklilik sistemi adeta emekliyi yoksullaştırmak için düzenlenmiş" ifadesini kullanan Çelik, hükümetin en düşük emekli aylığını 12.500 TL’ye yükseltmesinin, emeklilerin durumunu iyileştirmediğini vurgulayarak, "Bu düzenleme, milyonlarca emeklinin aylığının dibe doğru yuvarlanmasına yol açtı" diye yazdı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Mayıs 2023'te memur maaşlarındaki artışın emekli aylıklarına yansıtılacağını söylediğini ancak AKP'nin özel bir yasal düzenlemeyle bunu engellediğini belirtti.

Çelik, "7456 sayılı torba kanun ile memurlara yapılan ilave ödeme emekli aylıklarına yansıtılmıyor" diye yazdı.