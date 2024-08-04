Kamu Bankalarından Emekli Promosyon Kararı: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın Ödemeleri Ne Kadar?

Emekliler, iktidardan beklediği zammı alamadı. 17 bin TL’lik asgari ücretin bile gerisinde bir ücret alan emekliler, 10 bin TL’lik ücretlerine yalnızca 2 bin 500 TL’lik zam aldı ve maaşları 12 bin 500 TL’ye çıktı. Ekonomik olarak ciddi zorluklar yaşayan emekliler, bankaların emekli promosyon miktarına ve özel ayrıcalıklarını takip etmeye başladı.

Peki kamu bankaları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu. Emekli promosyonunda bir artış yaşandı mı? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın güncel promosyon tutarı…

Kaynak: Gerçek Gündem