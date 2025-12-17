Emekli ve Memurun Maaş Tablosu Belli Oldu: İşte Ocak Ayında Alınacak Ücretler

Asgari ücretin yanında milyonların beklediği emekli ve memur zammı için de çalışmalar devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ödenecek 5 aylık enflasyon farkı sonrası memur ve memur emeklisine ödenecek toplu sözleşme payı ile ek ödeme miktarları belli oldu.

Emekli ve Memurun Maaş Tablosu Belli Oldu: İşte Ocak Ayında Alınacak Ücretler
Enflasyonun bir türlü düşürülememesi nedeniyle ekonomik kriz tırmanırken, milyonlarca emekli ve memurün gözü yeni yılda yapılacak zamda... Aralık ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilecek 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11.20 olurken, toplu iş sözleşmesi ve 1000 TL ek ödeme ile birlikte memurların yeni yılda ne kadar zam alacakları da netleşmeye başladı.

MAAŞLARDA SADECE ENFLASYON FARKI OLACAK

Sayıları 20 milyonu aşan emekli ve memurun ısrarlı taleplerine rağmen iktidar, bu yıl da aylıklara sadece enflasyon farkı eklemesi yapacak. Refah payı taleplerine yeşil ışık yakmayan ekonomi yönetimi, 3 Ocak'ta duyurulacak enflasyon farkını doğrudan emekli ve memur aylıklarına yansıtacak. Son ayın verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayı zammının yüzde 12.30 seviyelerinde olması beklenirken, memur maaşları ise toplu iş sözleşmesi ve ek ödeme payıyla değerlendirilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NETLEŞİYOR

Diğer yandan belirlenecek zam oranı, en düşük emekli maaşındaki artış için de referans kabul edilecek. Mevzuat nedeniyle enflasyon artışının yalnızca emeklilerin kök maaşlarına yansıtılacak olması, ocak ayında Meclis'e sunulacak teklifle en düşük emekli maaşının 19 bin TL seviyelerine yükseltilmesini sağlayacak.

Memurlar için beklenen yüzde 17,57’lik artış ve 1000 TL ilave ödeme sonrası öne çıkan maaşlar şöyle:

Şube Müdürü (1/4): 91.127,99 TL
Memur – Üniversite Mezunu (9/1): 62.861,81 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 80.672,49 TL
Öğretmen (1/4): 72.889,35 TL
Başkomiser (3/1): 88.577,89 TL
Polis Memuru (8/1): 81.046,36 TL
Uzman Doktor (1/4): 149.278,11 TL
Hemşire – Üniversite Mezunu (5/1): 73.610,06 TL
Mühendis (1/4): 92.939,74 TL
Teknisyen – Lise Mezunu (11/1): 65.130,91 TL
Profesör (1/4): 131.911,84 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 87.757,25 TL
Vaiz (1/4): 76.146,04 TL
Avukat (1/4): 87.431,59 TL

