Asgari Ücret Görüşmelerinde Kriz! TÜRK-İŞ Resti Çekti! 'Bizimle Kimse Görüşmedi Masada Yokuz'

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde gözler yarın yapılacak ikinci toplantıya çevrilirken, TÜRK-İŞ’ten dikkat çeken bir açıklama geldi. İlk toplantıya katılmayan konfederasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “sendikalarla açık iletişim halindeyiz” sözlerine sert yanıt verdi.

Asgari ücret artışının belirleneceği komisyon süreci devam ederken, TÜRK-İŞ’in masada yer almaması kamuoyunda tartışma yarattı. Konuyla ilgili açıklama yapan TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, kendileriyle herhangi bir temas kurulmadığını vurguladı.

BAKAN IŞIKHAN: 'SOSYAL DİYALOG SÜRECİ YÜRÜTÜLECEK'

İlk toplantının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm sendikalarla iletişim halinde olduklarını belirterek, "Biz tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahibiz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım; mutlaka istişarede bulunacağız" demişti.

TÜRK-İŞ: 'BİZİMLE KİMSE GÖRÜŞMEDİ'

Bakan Işıkhan’ın bu açıklamalarına yanıt veren TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, CNBC-e’ye yaptığı değerlendirmede sürecin anlatıldığı gibi işlemediğini söyledi. Ağar, "İlk toplantı öncesi kendilerine neden katılmadığımızın gerekçelerini sunduk. Biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi" dedi.

Ağar, aynı noktada olduklarını, Komisyon toplantılarına katılmayacaklarını söyledi.

Kaynak: CNBC-e