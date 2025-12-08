1 Ocak’ta Başlıyor: Emekli, Dul ve Yetim Aylıklarından Kesinti Yapılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vergi düzenlemelerinin de yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Yasanın uygulanmasıyla birlikte, SGK’ya borcu bulunanların gelir ve aylıklarından kesinti yapılması resmen başlayacak. Düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

KESİNTİ ORANI SGK TARAFINDAN BELİRLENECEK

SGK’den gelir veya aylık alan ve kuruma borcu bulunan kişilerin ödemeleri, aylıklarından yüzde 25’i geçmemek üzere otomatik olarak tahsil edilecek. Prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezaları bu kapsamda aylıklardan düşülecek.

Uygulamanın ayrıntılarına ilişkin tüm usul ve esaslar SGK tarafından açıklanacak.

Kanun teklifindeki ilgili madde aynen şöyle yer almıştı: “Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin borçlarının, kendilerine/hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklardan %25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilmesi sağlanmaktadır.”

SGK'DEN KİMLER AYLIK ALIYOR?

SGK kapsamında “emekli, malul,vazife malulü, dul veya yetim aylığı” statüleri aylık alıyor.

2025 TEMMUZ İTİBARIYLA AYLIK TUTARLARI

2025 Temmuz döneminden itibaren SGK tarafından ödenen aylıkların taban tutarları şu şekilde güncellenmişti:

Emekli aylığı: En düşük 16.881 TL

Malul aylığı: 7.500 TL – 12.000 TL

Vazife malulü aylığı: 10.000 TL – 35.000 TL

Dul ve yetim aylığı: 12.660 TL – 58.597 TL

DIŞARIDAN EMEKLİLİK PRİMLERİ DE ARTTI

Yasayla birlikte, dışarıdan emekli olmak isteyenlerin ödeyeceği prim oranlarında da artış yapılmıştı.

