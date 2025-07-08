Emekli Ölüm Sınırında Maaş Alıyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık, En düşük emekli maaşının açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekerek, “Emeklilerimiz ölüm sınırında maaş alıyor”, diyerek kanun teklifinde emekli maaşlarında kayda değer bir iyileştirme yapılmamasına tepki gösterdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Emekli Ölüm Sınırında Maaş Alıyor
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi içeren torba kanun görüşmelerine katıldı. Türkiye’de nüfusun önemli bir kısmının emekli maaşı ile geçindiğini belirten Kısacık, en düşük emekli maaşı alan büyük bir kesimin açlık sınırının yarısına yakın bir maaşla geçinmek zorunda kaldığını söyledi. Kısacık “16 milyon 500 bin emeklimiz var ve bugünkü zamla birlikte en düşük emekli aylığı alan kişi sayısı 4 milyon 11 bin kişi. Bu sayı nüfusumuzun önemli bir kısmının açlık sınırının yarısı kadar maaş aldığını ifade ediyor” dedi.

EMEK MAAŞINDA YÜZDE 40 KAYIP

Emekli maaşının yıllar içinde asgari ücrete oranlarındaki düşüşe de çarpıcı istatistiklerle dikkat çeken Kısacık, “Emekli aylığının asgari ücrete oranı 2014 yılında yüzde 126, 2015 yılında yüzde 120, 2016 yılında yüzde 106, 2017 yılında yüzde 108. Sonraki yıllarda daha düşüyor bu oran; yüzde 107, yüzde 100, yüzde 98, yüzde 93, yüzde 88, yüzde 82. Bugün 2025 yılında yapılan zamlardan hariç, yine emekli aylığının asgari ücrete oranı yüzde 81. Yani yıllar içinde emeklilerimiz yüzde 40 kayba uğramış”, sözleriyle en düşük emekli maaşının ve alım gücünün yıllar içinde nasıl eridiğini gösterdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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