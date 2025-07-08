Sözleşmeli Personelin Yeni Ücret Tavanları Belli Oldu

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5393 sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılan sözleşmeli personelin görev unvanlarına göre belirlenen yeni maaş tavanları, 1 Temmuz 2025 – 31 Aralık 2025 dönemini kapsayacak şekilde belirlendi. Listeye göre; avukatlardan teknisyenlere, mimarlardan sağlık çalışanlarına kadar birçok kadroda görev yapan personelin net sözleşme ücret tavanları zamlı haliyle açıklandı.

Öne çıkan bazı güncel net sözleşme ücret tavanları şöyle:

Avukat: 41.918,44 TL

Fizyoterapist / Diyetisyen / Psikolog / Sağlık Memuru (Lisans Mezunu): 36.673,55 TL

Tabip (Uzmanlık Tüzüğüne Göre): 49.423,28 TL

Veteriner: 43.909,31 TL

Pilot: 47.773,48 TL

Mimar: 46.391,56 TL

Teknisyen (Lise Mezunu): 30.946,85 TL

Çözümleyici: 41.773,48 TL

Ekonomist: 41.512,24 TL

SÜRESİ BİTEN SÖZLEŞMELERDE 17 GÜNLÜK ÖDEME DETAYI

Ayrıca sözleşmesi yıl sonunda sona erecek personeller için, 15 Aralık – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 17 günlük süreye ilişkin ödeme planı da belirlendi. Bu personele, 15 Aralık itibarıyla geçerli olan aylık net sözleşme ücretinin ve ek ödemenin 17/31 oranında ödeme yapılacak.

YENİ ÜCRETLER TEMMUZ MAAŞINA YANSIYACAK

Yayımlanan bu genelgeyle birlikte, zamlı maaşlar temmuz ayı ödemelerinde geçerli olacak. Kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin alacağı yeni ücretler, kadro unvanı ve derecesine göre farklılık gösterecek şekilde resmi tabloya yansıdı.

Kaynak: Haber Merkezi