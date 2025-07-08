Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Bedelli Askerlik Ücretine Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yayımlanan yeni genelgeyle birlikte, memur maaş katsayıları, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti yeniden belirlendi. Açıklanan güncel veriler, milyonlarca memur, emekli ve çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.
Genelgeye göre, kamu ve özel sektörde çalışanlar için kıdem tazminatında uygulanacak en yüksek ödeme tutarı 53.919,68 TL olarak açıklandı. Bu tavan rakam, işten ayrılan çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının hesaplanmasında üst sınırı oluşturuyor.
MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI NETLEŞTİ
2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak memur ve memur emeklisi maaş artış oranı yüzde 15,57 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda kamu görevlilerinin ve emekli memurların gelirlerinde artış yaşanacak.
MAAŞ KATSAYILARINDA YENİ DÜZENLEME
Devlet memurlarının maaş hesaplamalarında kullanılan katsayılar da güncellendi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yapılan yeni düzenlemeye göre:
Aylık katsayı: 1,170211
Taban aylık katsayısı: 18,316014
Yan ödeme katsayısı: 0,371113
Bu katsayılar; ek gösterge, kıdem, iş güçlüğü ve diğer ödeme kalemlerinin belirlenmesinde esas alınacak.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 280 BİN TL’Yİ GEÇTİ
Yayımlanan genelgeyle bedelli askerlik ücreti de güncellendi. Yeni dönemde bedelli askerlik bedeli 280.850,54 TL olarak belirlendi. Ayrıca yoklama kaçağı veya bakaya durumda olan kişiler için uygulanacak ödeme tutarı ise 4.095,74 TL oldu.
MİLYONLARI İLGİLENDİREN RAKAMLAR YÜRÜRLÜKTE
Genelge ile yürürlüğe giren bu düzenlemeler, temmuz ayı itibarıyla maaşlara ve ödemelere yansıyacak. Yapılan güncellemeler, hem çalışanların sosyal haklarında hem de askerlik yükümlülüklerinde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi