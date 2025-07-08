MÜSİAD Başkanı'ndan Kur ve Faiz Uyarısı! ‘Çok Geç Olabilir’

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e ekranlarında yayınlanan Makro Gündem programında faiz ve döviz kuru üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, yıl sonuna ilişkin dolar kuru beklentilerini ve faiz politikasında izlenmesi gereken yolu değerlendirdi.

'45'İN ALTINDA OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

İhracatçılar açısından kur seviyesinin kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, döviz kurunun daha serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. "İhracatçı tarafında istenen yerde değil" diyen Özdemir, biraz daha serbest bırakılması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Beklentilerin 43-45 arasında gerçekleşeceği yönünde olduğunu ifade eden Özdemir, “Ama biz ihracatçı açısından 45'in altı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ülke içerisinde ithalat miktar endeksinde artışa baktığınızda bu sadece ihracatçıyı etkileyen unsur olmaktan çıktı. Aslında ülke içinde üretim yapıp burada satan işletmeciler için de önemli bir nokta" ifadelerini kullandı.

'EYLÜLDE OLURSA GEÇ OLUR'

Faiz politikasına da değinen MÜSİAD Başkanı, Merkez Bankası’nın temmuz ayında adım atması gerektiğini savundu. "Temmuzda 350-400 baz puan faiz indiriminin doğru olacağını düşünüyoruz. Faiz indirimi temmuzda değil eylülde gerçekleşirse çok geç olur" dedi.

Kaynak: CNBC-e