Ne Gram Altın Ne Dolar! Yatırımcının Yeni Adresi Belli Oldu! Getirisi Enflasyonu Solladı
Türk Lirası mevduat yatırımcıları, son bir yılda tarihî kazançlara imza attı. Faizlerdeki artışla birlikte TL mevduat hesaplarına yönelen yatırımcılar, hem dolar kurunu hem de enflasyon oranını geride bırakarak reel anlamda önemli getiriler elde etti.
Kaynak: Haber Merkezi
2023 Temmuz'unda başlayan sıkı para politikası adımları, yatırım stratejilerinde köklü değişimlere neden oldu. Özellikle bankaların sunduğu yüksek faiz oranları, dövizi bir kenara bırakan yatırımcılara ciddi reel kazançlar sağladı. Uzmalara TL mevduat tercih edenler, döviz yatırımcılarına kıyasla açık ara öne geçti.
Bu kazançlar, stopaj sonrası yatırımcının eline geçen net miktarı ifade ediyor. Aynı dönemde yıllık enflasyonun yüzde 35’i aştığı düşünüldüğünde, kısa vadeli mevduatlar yüzde 14 ila 21 arasında reel kazanç sağladı.
DÖVİZDE KALANLAR GERİDE KALDI
2023 Haziran ayında 1 milyon TL ile yaklaşık 30.970 dolar alınabiliyordu. Ancak dövizde kalmak yerine bu tutarı mevduata yatıran ve vade sonunda yeniden dövize çeviren bir yatırımcı, vadeye göre şu dolar karşılıklarını elde etti:
1 ay vade: 40.272 dolar
3 ay vade: 41.100 dolar
6 ay vade: 38.789 dolar
12 ay vade: 36.848 dolar
Bu veriler, TL mevduatın döviz bazında bile yüzde 30’a yakın kazanç sağladığını gösterdi. Aynı dönemde dolar/TL kurundaki artış yüzde 23’te kalırken, TL yatırımcıları bu farkla öne çıktı.
YÜKSEK MEVDUAT FAİZLERİ PARLADI
Geçtiğimiz bir yılda Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 50’ye yükseltti. Bu artış, mevduat faizlerine de yansıyarak yatırımcılara cazip oranlar sundu. Bankaların uyguladığı yıllık faiz oranları şu aralıklarda gerçekleşti:
1 ay vadeli: %55,8
3 ay vadeli: %57,8
6 ay vadeli: %39,16
12 ay vadeli: %49,54
Bu oranlar, önümüzdeki dönemde yüzde 25 seviyelerinde beklenen enflasyon tahmininin oldukça üzerinde yer alıyor.
UZMANLARDAN FAİZ AÇIKLAMASI
2023 ortasında uygulamaya alınan ekonomi programı kapsamında döviz kurundaki oynaklık sınırlandırılırken, Türk Lirası yüksek faiz getirisiyle öne çıkarıldı. Enflasyonun düşmesi beklense de, piyasa uzmanları faiz oranlarının kısa vadede yüksek kalmaya devam edeceğini öngörüyor.