Ne Gram Altın Ne Dolar! Yatırımcının Yeni Adresi Belli Oldu! Getirisi Enflasyonu Solladı

DÖVİZDE KALANLAR GERİDE KALDI

2023 Haziran ayında 1 milyon TL ile yaklaşık 30.970 dolar alınabiliyordu. Ancak dövizde kalmak yerine bu tutarı mevduata yatıran ve vade sonunda yeniden dövize çeviren bir yatırımcı, vadeye göre şu dolar karşılıklarını elde etti:

1 ay vade: 40.272 dolar

3 ay vade: 41.100 dolar

6 ay vade: 38.789 dolar

12 ay vade: 36.848 dolar

Bu veriler, TL mevduatın döviz bazında bile yüzde 30’a yakın kazanç sağladığını gösterdi. Aynı dönemde dolar/TL kurundaki artış yüzde 23’te kalırken, TL yatırımcıları bu farkla öne çıktı.