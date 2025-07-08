Piyasalar Yangın Yeri! Dövizde Tansiyon Fırladı, Dolar 40 Lirayı Aştı

Haftanın ikinci iş gününde döviz kurunda yükseliş ivme kazandı. İstanbul serbest piyasada dolar 40 lirayı aşarken, euro ise 47 lirayı geçti.

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Piyasalar Yangın Yeri! Dövizde Tansiyon Fırladı, Dolar 40 Lirayı Aştı
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Son yıllarda Türk Lirası'nın tarihi değer kaybıyla döviz kuru ile TL arasında makas daha da açıldı. Geçtiğimiz haftadan beri de dolar ve euroda ivme iyice güçlenince piyasalarda yine ciddi bir yükseliş görülüyor.

Piyasalar Yangın Yeri! Dövizde Tansiyon Fırladı, Dolar 40 Lirayı Aştı - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

8 Temmuz 2025 günü İstanbul serbest piyasada 40,0170 liradan alınan dolar, 40,0190 liradan satılıyor. 47,0050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,0070 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 39,9950, euronun satış fiyatı ise 46,9820 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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