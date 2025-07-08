Borsada En Çok Kazandıran Futbol Kulüpleri Açıklandı! Listenin Zirvesinde Sürpriz İsim

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Futbol artık sadece bir spor değil, aynı zamanda kazançlı bir yatırım aracı haline geldi. 2025 yılının ilk yarısında borsada işlem gören futbol kulüplerinin performansları yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Ocak–Haziran dönemine ait veriler açıklandı ve yatırımcısına en çok kazandıran kulüpler belli oldu.

BENFICA ZİRVEDE, DORTMUND TAKİPTE

Borsa performanslarına göre, yılın ilk altı ayında yatırımcısını en çok sevindiren kulüp Portekiz temsilcisi Benfica oldu. Benfica, yüzde 61,9’luk değer artışıyla listenin zirvesine yerleşti. Onu yüzde 25,2 artışla Borussia Dortmund, yüzde 16,4 kazançla Celtic takip etti.

İngiliz devi Manchester United yüzde 3, İtalyan temsilcisi Juventus yüzde 2,2, Hollanda ekibi Ajax ise yüzde 1,5 oranında yatırımcısına kazanç sağladı. Verilere göre ilk 6 ayda borsada işlem gören sekiz büyük kulüpten altısı değer kazanırken, sadece ikisi değer kaybı yaşadı.

FUTBOL SAHALARININ DIŞINDA DA KAZANDIRIYOR

Dünyanın en çok takip edilen spor dallarından biri olan futbol, artık sadece maç sonuçlarıyla değil borsadaki performansıyla da konuşuluyor. Hisse senetleri aracılığıyla yatırımcı çeken kulüpler, doğru strateji ve sportif başarılarla yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi