Ne Doktor Ne Mühendis Ne de Avukat! Türkiye'de En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu

208 BİN 139 İŞÇİ ARAYAN FİRMA VAR

Haziran ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 208 bin 139 oldu. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1 milyon 195 bin 954 açık iş alındı. Açık işlerin neredeyse tamamı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve reyon görevlisi” mesleklerinde oluştu.