SSK ve Bağkur Emeklilerine Ek Ödeme Sürprizi: Hesaplara Yatacak Rakam 30 Bin TL’ye Dayandı

EMEKLİ PROMOSYONU 30 BİN TL'YE DAYANDI

SGK Uzmanı Murat Göktaş, tv100 kanalında yaptığı açıklamada Temmuz ayı maaş artışlarının ardından bankaların da promosyon yarışına girdiğini belirtti. En düşük emekli maaşının 14.469 TL’den 16.881 TL’ye yükselmesiyle birlikte, promosyon rakamlarının da yeniden şekillendiğini ifade etti. Göktaş, "Şu an için bankalar en düşük 12 bin lira, en yüksek de 25 bin lira açıkladı. Şimdi en yüksek 25 bin lira hatta 30 bin lira sınırına doğru zorlayanlar da olabilir. Belki bir iki gün içerisinde tekrar açıklama gelebilir" dedi.