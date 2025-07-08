SSK ve Bağkur Emeklilerine Ek Ödeme Sürprizi: Hesaplara Yatacak Rakam 30 Bin TL’ye Dayandı
Temmuz zammının ardından SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için sevindirici gelişmeler peş peşe geliyor. Bankalar, emeklilere verilen promosyon tutarlarını artırmaya başladı. Maaşlarla birlikte hesaplara yatacak ek ödemeler 30 bin TL sınırına yaklaşırken, uzmanlar sözleşme şartları konusunda emeklileri dikkatli olmaları için uyardı.
Kaynak: tv100
Temmuz ayında açıklanan emekli ve memur maaş zamlarının ardından gözler bu kez bankaların emeklilere sunduğu promosyonlara çevrildi. Bankalar, maaş artışlarını takiben promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. Uzmanlar, bazı bankaların promosyon tutarlarını 30 bin TL’ye kadar çıkarabileceğine dikkat çekiyor.
EMEKLİ PROMOSYONU 30 BİN TL'YE DAYANDI
SGK Uzmanı Murat Göktaş, tv100 kanalında yaptığı açıklamada Temmuz ayı maaş artışlarının ardından bankaların da promosyon yarışına girdiğini belirtti. En düşük emekli maaşının 14.469 TL’den 16.881 TL’ye yükselmesiyle birlikte, promosyon rakamlarının da yeniden şekillendiğini ifade etti. Göktaş, "Şu an için bankalar en düşük 12 bin lira, en yüksek de 25 bin lira açıkladı. Şimdi en yüksek 25 bin lira hatta 30 bin lira sınırına doğru zorlayanlar da olabilir. Belki bir iki gün içerisinde tekrar açıklama gelebilir" dedi.
BANKALAR PEŞ PEŞE VİTES YÜKSELTTİ
Geçtiğimiz dönemde en yüksek promosyon 20 bin TL seviyesindeyken, Temmuz 2025 itibarıyla bu rakam 25 bin TL’ye kadar yükseldi. Bazı bankalar, nakit ödemenin yanında kredi kartı puanları, aidatsız kartlar ve ek avantajlar sunarak rekabette öne çıkmaya çalışıyor. Emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini e-Devlet üzerinden ya da doğrudan bankaların internet sitelerinden öğrenebiliyor.
BANKA DEĞİŞTİRMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Promosyonlar genellikle 3 yıllık anlaşmalarla veriliyor. Emekliler, diledikleri zaman banka değiştirebilse de, kalan süreye ait promosyon tutarını iade etmeleri gerekiyor. Ayrıca, promosyon aldıkları bankadan kredi çeken emeklilerin, kredi borcu bitmeden maaşlarını başka bir bankaya taşımaları da mümkün olmayabiliyor.