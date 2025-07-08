Samsun'da Özel Olarak Üretiliyor, Bütün Dünyaya Satılıyor

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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2025 yılının ilk 6 ayında toplam 6 milyon 921 bin 223 kilogram su ürününün ihraç edildiğini açıkladı. Bu ihracattan 42 milyon 190 bin 395 avro gelir elde edildiğini belirten İbrahim Sağlam, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat sayısının %25, ihraç edilen ürünlerin ağırlığının ise %60 oranında arttığını bildirdi. İhracat gelirindeki artış ise yaklaşık %90 seviyesine ulaştı.

TÜRK SOMONU, HAMSİ, LEVREK VE DENİZ SALYANGOZU YURT DIŞINA GİDİYOR

İbrahim Sağlam, Samsun’un hem deniz hem de iç su kaynakları bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “İlimiz, stratejik konumu, liman altyapısı, balıkçı barınakları, modern tekneleri ve yetişmiş iş gücüyle su ürünleri sektöründe bölgesine yön veriyor” dedi.

Samsun’dan ihraç edilen başlıca su ürünlerinin Türk somonu, hamsi, levrek ve deniz salyangozu olduğunu belirten İbrahim Sağlam, bu ürünlerin dünyanın dört bir yanındaki pazarlarda yer bulduğunu söyledi.

SEKTÖR DESTEKLENMEYE DEVAM EDECEK

Su ürünleri yetiştiriciliğinde teknolojik altyapının önemine dikkat çeken İbrahim Sağlam, kaynakların sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesinin hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük değer taşıdığını ifade etti.

İbrahim Sağlam, “Samsun’un su ürünleri ihracatındaki başarısı yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda sürdürülen çalışmaların ve sektör paydaşlarının gayretinin bir yansımasıdır. Balıkçılarımıza, yetiştiricilerimize ve tüm sektöre teşekkür ediyorum. Bu başarıyı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: AA