Samsun'da Özel Olarak Üretiliyor, Bütün Dünyaya Satılıyor

Samsun’da üretilen su ürünleri, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Japonya, Rusya, Güney Kore, ABD ve Çin gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. İhracat miktarı ve değeri her geçen yıl artış gösteriyor.

Samsun'da Özel Olarak Üretiliyor, Bütün Dünyaya Satılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2025 yılının ilk 6 ayında toplam 6 milyon 921 bin 223 kilogram su ürününün ihraç edildiğini açıkladı. Bu ihracattan 42 milyon 190 bin 395 avro gelir elde edildiğini belirten İbrahim Sağlam, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat sayısının %25, ihraç edilen ürünlerin ağırlığının ise %60 oranında arttığını bildirdi. İhracat gelirindeki artış ise yaklaşık %90 seviyesine ulaştı.

TÜRK SOMONU, HAMSİ, LEVREK VE DENİZ SALYANGOZU YURT DIŞINA GİDİYOR

İbrahim Sağlam, Samsun’un hem deniz hem de iç su kaynakları bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “İlimiz, stratejik konumu, liman altyapısı, balıkçı barınakları, modern tekneleri ve yetişmiş iş gücüyle su ürünleri sektöründe bölgesine yön veriyor” dedi.

Samsun’dan ihraç edilen başlıca su ürünlerinin Türk somonu, hamsi, levrek ve deniz salyangozu olduğunu belirten İbrahim Sağlam, bu ürünlerin dünyanın dört bir yanındaki pazarlarda yer bulduğunu söyledi.

SEKTÖR DESTEKLENMEYE DEVAM EDECEK

Su ürünleri yetiştiriciliğinde teknolojik altyapının önemine dikkat çeken İbrahim Sağlam, kaynakların sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesinin hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük değer taşıdığını ifade etti.

İbrahim Sağlam, “Samsun’un su ürünleri ihracatındaki başarısı yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda sürdürülen çalışmaların ve sektör paydaşlarının gayretinin bir yansımasıdır. Balıkçılarımıza, yetiştiricilerimize ve tüm sektöre teşekkür ediyorum. Bu başarıyı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sözleşmeli Personelin Yeni Ücret Tavanları Belli OlduSözleşmeli Personelin Yeni Ücret Tavanları Belli OlduEkonomi

İslam Memiş: Büyük Fırsat Çok Kazandıracakİslam Memiş: Büyük Fırsat Çok KazandıracakEkonomi

Kaynak: AA

Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Bedelli Askerlik Ücretine Yeni Düzenleme Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Bedelli Askerlik Ücretine Yeni Düzenleme
2025 Oğlak Dolunayı ne Zaman, Etkileri Neler? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık Burçlarını Nasıl Etkileyecek? 2025 Temmuz Dolunayı ne Zaman, Etkileri Neler? Dolunay Burçları Nasıl Etkileyecek?
Uykuya Dalmayı Kolaylaştıran Basit Yöntem! Anında Mışıl Mışıl Uyuyorsunuz Uykuya Dalmayı Kolaylaştıran Basit Yöntem! Anında Mışıl Mışıl Uyuyorsunuz
MÜSİAD Başkanı'ndan Kur ve Faiz Uyarısı! ‘Çok Geç Olabilir’ MÜSİAD Başkanı'ndan Kur ve Faiz Uyarısı! ‘Çok Geç Olabilir’
Borsada En Çok Kazandıran Futbol Kulüpleri Açıklandı! Listenin Zirvesinde Sürpriz İsim Borsada En Çok Kazandıran Futbol Kulüpleri Açıklandı! Listenin Zirvesinde Sürpriz İsim
Sözleşmeli Personelin Yeni Ücret Tavanları Belli Oldu Sözleşmeli Personelin Yeni Ücret Tavanları Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Dengeleri Değiştiren Kulis! CHP'de 20 Milletvekili İstifa Edecek CHP'li 20 Milletvekili İstifa Edecek
İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı İçin Bu Belgeyi Almayan Yandı, Tek Kuruş Para Alamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı...
Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi! Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi
Bahçeli’den Özel'in 'Duruşmalar Canlı Yayınlansın' Talebine Yeşil Işık: 'Ümit ve Temenni Ediyoruz' Özel’in ‘Duruşmalar Canlı Yayınlansın’ Talebine Yeşil Işık