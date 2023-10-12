Emekli ikramiyesinin arka planında yaşananlar: 'Son dakikaya kadar...'

Temmuz ayında yapılan emekli zammının yalnızca kök ücretlere uygulanması, milyonlarca vatandaşın aylığında fiili olarak hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu. Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.

Yaşanan mağduriyetin yalnızca taban aylık konusunda olmadığını belirten emekliler, tüm ücretlere yeni bir zammın gelmesi gerektiğini düşünüyor. AKP hükümeti ise 'mağduriyetleri hafifletmek' adına önümüzdeki ay 5 bin TL'lik prim ödemesi yapacağını duyurdu.

Ancak bu prim yalnızca 'çalışmayan' emeklilere yatacak. Emekli olduğu halde ekonomik şartlardan dolayı çalışmak zorunda kalan vatandaşların tepkisi sürerken, söz konusu uygulamanın perde arkasında yaşananlara dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Aslında ikramiye yatırılması ve 1 Ocak 2024 öncesinde emeklilere ara zam yapılması uzun süredir konuşulan iki konuydu.

Halk TV yazarı Olcay Aydilek, bugünkü yazısında yaşananları özetlerken "Ekonomi yönetiminin, ikramiye dahil giderleri artıracağını ve bütçe üzerinde ek baskı oluşturacağını düşündüğü bu tür adımlara karşı olduğunu söylemek yanlış olmaz" dedi.

'SON DAKİKAYA KADAR BU KONUDA BİR ÇALIŞMA YAPILMADI'

"Ekonomi yönetimi, ikramiyeye, 'ekonomik dengeler' gerekçesiyle mesafeli durdu. Son dakikaya kadar da bu konuda bir çalışma yapılmadı" bilgisini veren gazeteci, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta verdiği talimat üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları temsilcilerinden oluşan heyet kolları sıvadı. Tartışma yaratan düzenleme ortaya konuldu."

BEKLENEN YENİ ZAMLAR

Öte yandan Aydilek, ekonomi yönetiminin 'gelirleri artıran, mümkün olduğunda giderleri kısan' bir bakış açısıyla hareket ettiğini söyledi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarından, gelir artırıcı önlemler çerçevesinde sundukları mal ve hizmetlere gereken zamları yansıtmasını bekliyor. Ancak, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler nedeniyle bu zamların bazıları tutuluyor"

Köşe yazarı, devamında beklenen zamları şöyle sıraladı:

- Örneğin hem devletin hem de özel sektörün işlettiği köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılacak zamlar…

- Elektrik ve doğal gazda da seçim sonrası maliyet bazlı tarifeye geçilmesi bekleniyor. Bu durumda konut aboneleri, özellikle doğal gazda yüklü zamla karşı karşıya kalacak.

- Posta ya da gönderi ücretleri de zamdan payını alacak.

Bu ve benzer zamların yanı sıra seçimlerin ardından ek bazı vergilerin de gündeme geleceğini belirten Olcay Aydilek, "Yerel seçimler sonrası dezenflasyon süreci için vites daha da yükseltilecek, gaza yüklenilecek. Gelir yerinde sayarken, giderler artacak" görüşünü aktardı.

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