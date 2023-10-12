Dolar/TL'de Fed hareketliliği: Yükseliş sürüyor!

Dün akşam açıklanan Fed'in toplantı tutanaklarında ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin bankayı temkinli olmaya ittiğini ortaya koydu.​​​​​​​

Tüm Fed yetkililerinin "dikkatli şekilde ilerleyecek konumda bulundukları" konusunda aynı fikirde olduğu belirtilen tutanaklarda, yetkililerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefine doğru indiğinden emin olunana kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla günü 27,7029'dan tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,7480 seviyesinden işlem görüyor.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI GÜNDEMDE

Öte yandan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar dünya genelinde tedirginliğe neden olmayı sürdürürken, yoğunlaşan makroekonomik veri takvimi de yakından takip ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem