12 yıllık site veda etti: Alışveriş devi Morhipo, faaliyetlerine son veriyor!

Alışveriş sitesi Morhipo resmen kapatılıyor. İlk olarak 2011 yılında erişime açılan platform, artık Boyner'in sitesine yönlendirilecek. Peki siteden alışveriş yapan kullanıcılar ne yapacak? İşte yanıtı...

12 yıllık site veda etti: Alışveriş devi Morhipo, faaliyetlerine son veriyor!

E-ticaret dünyası büyüdükçe bu alandaki rekabet de arttı. Farklı hizmetlerin ülkemizde erişime açılmasıyla birlikte, şirketler de operasyonlarını yeniden düzenlemeye başladı. Buna göre yaklaşık üç yıl önce Boyner Mağazacılık ile birleşen Morhipo’nun kapatılacağı duyuruldu.

MÜŞTERİLERE NE OLACAK?

2011 yılında kurulan Morhipo, 2020’de Boyner tarafından satın alınmıştı. Satın alımdan sonra ise marka ve platform üzerinde herhangi bir değişiklik gidilmemesine karar verilmişti. Ancak 17 Ekim itibarıyla işler değişecek.

Boyner Grup tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirmeye göre Morhipo.com sitesi kapatılacak.

PEKİ HALİHAZIRDA SİTEDEN ÜRÜN ALMIŞ OLAN MÜŞTERİLER KİMİNLE İRTİBATA GEÇECEK?

Morhipo attığı bir maille kullanıcıların sık sorduğu soruları da yanıtladı. Kullanıcılar siteden aldıkları bir ürünü iade ya da değişim için Boyner'le iletişim kurabilecekler.

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