Emekleri Felaketle Heba Olan Çiftçiden Acı Feryat: 'Cepte Para Yok, Veresiye ile Yaşıyoruz'

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Zirai don sonrasında ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşayan çiftçilerin sorunlarını gündeme taşıyan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Burdur’un Yeşilköy köyünde don felaketinden etkilenen üreticileri ziyaret etti.

Zirai don sonrasında bölgede vişne, elma, ceviz ve kiraz başta olmak üzere birçok üründe ciddi hasarın oluştuğunu gözlemleyen Gürer “Acil ek destek dağlanmalıdır” dedi.

'VERESİYE İLE YAŞIYORUZ'

Bugüne kadar böyle bir doğa olayıyla hiç karşılaşmadığını belirten 72 yaşındaki bir üretici, “Hiç, hiç karşılaşmadık. Olmadı da. Oldu da böyle bu şekilde hiç olmadı, çok mağdur durumdayız. Destek bekliyoruz” yorumun yaparken, başka bir üretici ise şöyle dert yandı:

“Geçim kaynağımız olan meyve ağacında ürün yok. Cepte para yok. Vallahi hazır varsa ondan, olmazsa bir şey yok. Veresiye ile yaşıyoruz şu anda.

'TARSİM DE BİZE BEDEL ÖDEYECEK'

Üreticileri tek tek dinleyen Gürer, şöyle konuştu: Şu ana kadar TARSİM incelemelerde bulundu. Bir kısmı TARSİM sigortası yaptıran... Onu da çiçek olduğu dönemde yoğun dolu oldu. O doluda kalan ürünü bitirdi. TARSİM de bir miktar bize bedel ödeyecek.

'DEPOYA KONACAK ÜRÜN YOK'

Üreticiler yaşadıkları sorunları şu sözlerle anlattı: Biz vatandaşın, köylünün ürünlerini işletmemizde depoluyoruz. Aynı zamanda tüccarda mevcut olan vatandaşın malını depoya hem koyarak o an için hem de oradan sevkiyat yapıyoruz. Şimdi depoya konacak ürün yok. Depo yok. Şu anda depo kapalı. Normalde biz şu günlerde işletme günlük 100-200-300 kişinin ekmek yediği bir yer. Mal getirerek, ihracatçı olsun, iç pazara... Bizde suluk yoktur. Bizde kalite yüksek olduğu için ya ihracattır veyahut da iç pazar, sofralık olarak üretilir.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Gürer’in “Herhangi bir kredi desteği sağlandı mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: Herkesin var. Hepimiz bankaya borçluyuz. Vallahi nasıl ödeyeceğini vatandaş bilemiyor işte. Çaresine bakacak yani. Bahçe vardı, onu satayım diyor. Devletimizden destek bekliyoruz. Destek alamazsak arazimizi satışa çıkaracağız.

'FAİZ SİLİNMELİ'

Destek çağrısı yapan Gürer “Yapılması gereken, acil olanı Kasım ayına beklemeden çiftçilerimize mutlak surette uğradıkları zarar ziyan da değerlendirilerek destek verilmeli. Bu desteğin, kredilerin ek kredi sağlanmasının ötesinde mutlak surette mevcuttaki kredi borçları en az 3 yıl süreyle ötelenmeli. Faizler silinmeli” dedi.