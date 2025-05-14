Elektrikli Otomobil Piyasasında Dev Hareketlilik: Kapış Kapış Gidiyor

Küresel ekonomik dalgalanmalara ve sektör üzerindeki baskılara rağmen, elektrikli araç (EV) satışları 2025’te yeni bir eşiği aşmaya hazırlanıyor. Rapora göre, bu yıl dünya genelinde satılacak elektrikli araç sayısının 20 milyonu geçmesi ve tüm araç satışlarının yüzde 25’inden fazlasını oluşturması bekleniyor.

2024'TE PAZARDA İLKLER YAŞANDI

Geçtiğimiz yıl, elektrikli araç satışları dünya çapında 17 milyon adedi aştı. Böylece elektrikli araçların pazar payı tarihinde ilk kez yüzde 20 seviyesini geride bıraktı. Bu büyümede en büyük pay, Çin’in oldu. Çin'de satılan 11 milyon elektrikli araç, tek başına 2022’de küresel çapta satılan toplam elektrikli araç sayısını yakaladı.

Asya ve Latin Amerika’daki gelişmekte olan ülkelerde ise EV satışları yüzde 60 civarında artış göstererek dikkat çekti. ABD’de bu oran daha sınırlı kalsa da yıllık yüzde 10’luk bir yükseliş kaydedildi. Avrupa'da ise teşviklerin azalmasıyla satışlar daha durağan bir seyir izledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DAHA UCUZ OLDU

Çin’de, geçtiğimiz yıl satılan elektrikli araçların üçte ikisi, herhangi bir devlet teşviği olmaksızın benzinli araçlardan daha uygun fiyatlarla tüketiciyle buluştu. Ancak birçok ülkede elektrikli araçlarla konvansiyonel araçlar arasındaki fiyat farkı hâlâ önemli ölçüde sürüyor.

YILIN İLK 3 AYI GÜÇLÜ BAŞLADI

2025'in ilk çeyreğinde, elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında arttı. Bu güçlü başlangıç, yıl sonunda küresel satışların 20 milyon sınırını aşacağını işaret ediyor. Tahminlere göre, bu yıl dünyada satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak.

YAKIT AVANTAJI ARTIYOR

IEA raporunda dikkat çeken bir diğer nokta ise maliyet avantajı. Elektrikli araçların yakıt masrafları, birçok ülkede içten yanmalı motorlara kıyasla daha düşük. Öyle ki petrolün varil fiyatı 40 dolara inse dahi, Avrupa'da bir elektrikli aracı evde şarj etmek, geleneksel bir aracı benzinle çalıştırmanın yarı maliyetine denk geliyor.

2030 YILINA VURGU

IEA Başkanı Fatih Birol, yaptığı değerlendirmede, ekonomik belirsizliklere rağmen elektrikli araç pazarının güçlü bir büyüme eğilimi gösterdiğini vurguladı. Birol, şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl, dünya çapında satılan her 4 araçtan en az birinin elektrikli olmasını ve gelişmekte olan birçok ekonomide büyümenin hızlanmasını bekliyoruz. 2030 itibarıyla, elektrikli araçların giderek daha uygun fiyatlı hale gelmesiyle, dünyada satılan her 5 araçtan en az ikisinin elektrikli olacağını öngörüyoruz.

Kaynak: AA