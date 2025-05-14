En Saygın Ödüllere Sahip 2 Restoran İflas Bayrağını Aynı Anda Çekti! Kiralarını Bile Ödeyemediler
Avustralya'nın Melbourne kentinde faaliyet gösteren ve saygın ödüllerle tanınan iki popüler restoran, biriken borç yükü ve süren mali soruşturmanın gölgesinde aniden kapanma kararı aldı. Richmond bölgesinde yer alan Asya füzyon restoranları Kekou ve Klae, 1.3 milyon Avustralya dolarını aşan borç nedeniyle resmen tasfiye sürecine girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Her iki restoran da Avustralya Lezzet Rehberi tarafından verilen prestijli “Şefin Şapkası” ödülünün sahibi olmasına rağmen, finansal sıkıntıların önüne geçemedi. Restoranların sahibi ve Falcon Capital adlı yatırım firmasının yöneticisi David Anderson ise şu sıralar Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu’nun (ASIC) yürüttüğü bir soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
KAPANIŞ BİR ANDA GELDİ
Daily Mail’in haberine göre restoranlar Nisan ayının son günlerinde faaliyetlerini sonlandırdı. Kekou’nun kapısına asılan duyuruda, mülk sahibinin kira ödenmediği gerekçesiyle işletmenin kontrolünü geri aldığı ifade edildi.
1.3 MİLYON DOLAR BORÇLARI VAR
Tasfiye belgelerine göre iki işletmenin toplamda 82 farklı alacaklıya olan borcu 1.3 milyon doları aşıyor. Bu borç kalemleri arasında yaklaşık 400 bin dolarlık vergi borcu, çalışanlara yapılması gereken ancak ödenmemiş maaşlar, emeklilik ödentileri, kullanılmayan izinler ve kıdem tazminatları bulunuyor. Yalnızca personel ödemelerinin toplamı 220 bin doları geçmiş durumda.
HEDİYE ÇEKLERİ DE KRİZİN PARÇASI
Tasfiye kayıtlarında yer alan bir diğer dikkat çekici detay ise restoranlarda geçerli ama kullanılmamış hediye çeklerinin toplam tutarı oldu. Kekou’da 43 bin 956 dolar, Klae’de ise 7 bin 732 dolar değerinde kullanılmamış hediye çekleri olduğu tespit edildi.
İşletmelerin Swan Street ve Bridge Road üzerindeki konumlarında, birçok tedarikçi ve hizmet sağlayıcıya da yüklü borçlar bulunuyor. Örneğin, dijital ödeme altyapısı sağlayan Tyro firmasına 335 bin 433 dolar, gıda ve içki tedarikçilerine ise toplam 51 bin 89 dolar borç kayda geçti. İlginç bir detay olarak Klae'nin kardeş restoran Kekou’ya da 65 bin dolarlık borcu olduğu belirtildi.
YATIRIM FONUNDA ŞÜPHELİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ
Tasfiyenin göbeğinde yer alan David Anderson’un yönettiği bir diğer oluşum olan First Guardian Masterfund da ASIC’in radarında. Komisyon, fonun 274 milyon dolarlık beyanının büyük kısmının tahsil edilemeyen alacaklardan oluştuğunu ve ödemelerin uzun süredir geciktiğini açıkladı. Ayrıca, fonun 23 milyon doların üzerindeki bir tutarı, yatırımcılara bilgi verilmeden pazarlama hizmeti verdiğini iddia eden şirketlere aktardığı ve bu durumun ciddi bir çıkar çatışması yaratabileceği ileri sürüldü.
HEM SORUŞTURMA HEM TASFİYE İŞLEMİ DEVAM EDİYOR
David Anderson hakkındaki inceleme devam ederken, Kekou ve Klae restoranlarının tasfiye süreci de resmi olarak işlemeye başladı. Alacaklılar, çalışanlar ve tüketiciler mağduriyetlerinin giderilmesini beklerken, sektör temsilcileri bu tür krizlerin daha şeffaf biçimde yönetilmesi gerektiğini vurguluyor.