En Saygın Ödüllere Sahip 2 Restoran İflas Bayrağını Aynı Anda Çekti! Kiralarını Bile Ödeyemediler

HEDİYE ÇEKLERİ DE KRİZİN PARÇASI

Tasfiye kayıtlarında yer alan bir diğer dikkat çekici detay ise restoranlarda geçerli ama kullanılmamış hediye çeklerinin toplam tutarı oldu. Kekou’da 43 bin 956 dolar, Klae’de ise 7 bin 732 dolar değerinde kullanılmamış hediye çekleri olduğu tespit edildi.

İşletmelerin Swan Street ve Bridge Road üzerindeki konumlarında, birçok tedarikçi ve hizmet sağlayıcıya da yüklü borçlar bulunuyor. Örneğin, dijital ödeme altyapısı sağlayan Tyro firmasına 335 bin 433 dolar, gıda ve içki tedarikçilerine ise toplam 51 bin 89 dolar borç kayda geçti. İlginç bir detay olarak Klae'nin kardeş restoran Kekou’ya da 65 bin dolarlık borcu olduğu belirtildi.