'Elektriğe Dev Zam Yapılacağı' İddiasına Yalanlama: Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor

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Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve fahiş zam iddialarıyla vatandaşlarda endişe yaratan elektrik fiyatları tartışmasına resmi makamlardan son nokta konuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

'PLANLANMIŞ HERHANGİ BİR FİYAT DÜZENLEMESİ YOK'

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA