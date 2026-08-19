ABD’den Tarihi Hamle: Ons Altın Uçuşa Geçti, Gram Altın Rekora Koşuyor

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Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelen kritik hamle ve yaklaşan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları öncesinde altına sığındı. ABD Hazine Bakanlığı'nın öğleden sonra yaptığı açıklamada, uzun vadeli nominal tahvillerde ihraç miktarlarını artıracağını duyurmasıyla birlikte tahvil getirileri zirve seviyelerinden geriledi, dolarda değer kayıpları hızlandı. Bu durum, güvenli liman altına olan talebi adeta patlattı.

ONS ALTINDA GÜNLÜK SIÇRAMA 100 DOLARI AŞTI

Günün ilk saatlerinde kademeli ve sakin bir yükseliş trendi izleyen uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, ABD'den gelen tahvil kararı sonrası sert bir ralli gerçekleştirdi.

Türkiye saatiyle 16.11 itibarıyla günlük bazda 108,71 dolar birden prim yapan ons altın, yüzde 2,51 artışla 4 bin 443,29 dolara ulaşarak son dönemin en yüksek seviyesini test etti.

İÇ PİYASA ALEV ALDI

Küresel piyasalardaki bu sert yükseliş dalgası, iç piyasada çarşı pazarı ve kuyumcuları teyakkuza geçirdi. Ons altındaki yüzde 2,5'lik dev sıçramanın etkisiyle iç piyasada gram altın 6 bin 874 TL seviyelerine kadar tırmanarak rekor tazeledi.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Altındaki bu yükseliş trendinin kalıcı olup olmayacağı, bugün Türkiye saatiyle saat 18.00'de açıklanacak olan Fed'in temmuz ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarıyla netleşecek. ABD ekonomisinden gelen zayıf veriler nedeniyle piyasalarda eylül ayında faiz artırım ihtimali masadan kalkarken, faizlerin sabit tutulması beklentisi güçlendi.

GÜMÜŞ VE DEĞERLİ METALLER DE COŞTU

Tahvil kararının ardından altının peşine diğer değerli metaller de takıldı. Günün ilk yarısında yatay ve kısıtlı bir bantta seyreden gümüşün ons fiyatı, öğleden sonra gelen alımlarla yüzde 2,65 artışla 65,00 dolara ulaştı. Günlük bazda 1,68 dolar prim yapan gümüşün yanı sıra paladyum da yüzde 0,3 artış göstererek bin 293,63 dolara yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi