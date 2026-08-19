TCMB Son Rakamları Açıkladı: Kısa Vadeli Dış Borç Stoku İkinci Çeyrekte Vites Yükseltti

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Türkiye’nin kısa vadeli dış borç (KVDB) yükü artmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın 2. çeyreğine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, KVDB stoku, haziranda bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 artarak 170,7 milyar dolar olarak tespit edildi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 239,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BANKALARIN BORÇ YÜKÜ YÜZDE 5 ARTTI

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artarak 74,9 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 azalarak 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 14,6 artışla 19,9 milyar dolar olurken banka hariç mevduatlar yüzde 1,9 azalışla 21,4 milyar dolara geriledi.

TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 7,5 artarak 25,6 milyar dolara yükseldi.

REEL SEKTÖRDE NAKİT KREDİ PATLAMASI

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku ise yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,6 artarak 72 milyar dolara çıktı.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 0,1 azalarak 63,6 milyar dolara inerken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 43,5 artarak 8,4 milyar dolara yükseldi.

BORÇ STOKUNDA TL'NİN PAYI YÜKSELİYOR

KVDB stoku içerisinde dolar, euro ve diğer döviz cinslerinin payı azalırken, Türk lirasının payında artış oldu. Buna göre, stokun yüzde 34,6’sını dolar, yüzde 26,5’ini euro, yüzde 25,3’ünü Türk lirası ve yüzde 13,6’sını diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 66,9 milyar dolara düşerken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,2 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: AA