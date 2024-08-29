Ekonomiye Güven Endeksi 39 Ayın En Düşük Seviyesinde

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 93,1 olarak açıklandı. Böylelikle endeks 2021 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

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Ekonomiye Güven Endeksi 39 Ayın En Düşük Seviyesinde

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 93,1 olarak açıklandı. Böylelikle endeks son 39 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 93,1 olarak açıklandı. Böylelikle endeks 2021 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 94,4 olarak ölçülürken, ağustosta yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 oldu.

Temmuza göre, ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 98 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 111,8 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 88 değerini aldı.

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