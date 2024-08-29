Dolar ve Euro Yükselişe Geçti! İşte İlk Rakamlar

Serbest piyasada 34,0920 liradan alınan dolar, 34,0940 liradan satılıyor. 37,9680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,9700 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,0450 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0400 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalar, dün Nvidia'nın olumlu bilanço sonuçlarına karşın satış ağırlıklı seyrini sürdürürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin de bankanın gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sene sonuna kadar en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bölgede açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin üçüncü bir faiz indirimine kapıyı aralayabileceğini bildirdi.

Asya tarafında bugün Nvidia'nın açıkladığı finansal sonuçlar sonrası yarı iletken sektöründe satış baskısı ortaya çıkarken, gözler yarın Japonya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

BORSA İSTANBUL'DA YARIN İŞLEM GERÇEKLEŞMEYECEK

Yurt içinde 30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle Borsa İstanbul'da yarın işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, uygulanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) olumlu sonuçlarının pek çok alanda alınmaya başlandığı, bu kapsamda, haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Analistler, bugün yurt içinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme ve 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2. çeyrek Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı tüketici güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

15.30 ABD, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

15.30 ABD, 2. çeyrek kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, 2. çeyrek çekirdek kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, temmuz ayı bekleyen konut satışları

Kaynak: AA