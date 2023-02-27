Ekonomiye güven azaldı, endeks kötümserliği gösterdi!

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,3 iken, Şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.

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Ekonomiye güven azaldı, endeks kötümserliği gösterdi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,3 iken, Şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.

İMALAT, HİZMET, PERAKENDE SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ

Bir önceki aya göre, Şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 115,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 123,1 değerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN VERMEDİ

İnşaat sektörü güven endeksi ise, yüzde 3,6 oranında azalarak 89,8 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 82,5 değerini aldı.

KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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