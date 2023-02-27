Euro ve dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8760 liradan, Euro 19,8950 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 18,8740 liradan alınan dolar 18,8760 liradan satılıyor. 19,8930 liradan alınan Euro satış fiyatı ise 19,8950 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,8910 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 19,9350 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceğine yönelik fiyatlamalarla yeni haftaya da negatif seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Dünya genelinde enflasyon baskısının yeniden güçlenmesi risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD'de geçen hafta cuma günü açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,7 artarak beklentileri aştı.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 75 baz puan daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, artırımların mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde yapılacağı öngörülüyor.

Tahvil piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,95'le son 4 ayın zirvesine yakın seyrediyor.

Analistler, Fed'in şahin adımlarının henüz ekonomiyi soğutmakta yeterli olmadığına dikkati çekerek, bu hafta açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin oldukça önemli olduğunu belirtti. ABD'de resesyon fiyatlamalarının güç kaybettiğini ve son iki ayın en düşük seviyelerinde bulunduğunu kaydeden analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin doları diğer para birimleri karşısında destekleyerek, dolar endeksini yaklaşık 2 ayın zirvesine taşıdığını, bu durumun emtia fiyatlarını baskıladığını ifade etti.

Buna göre, yeni haftaya Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 82,5 dolardan, bakırın libresi yüzde 1,5 azalışla 4 dolardan ve altının ons fiyatı yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.808 dolardan başladı.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 yüzde 1,05, Dow Jones endeksi yüzde 1,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık seyirle başladı.

ECB FAİZ ARTIŞINA GİDEBİLİR

Avrupa borsalarında da geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede güçlenen enflasyon baskısı söz konusu seyirde etkili oldu.

Analistler, bölgede güçlü seyrini sürdüren enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şahin politikalara ne kadar daha devam edeceğine yönelik belirsizlikleri artırdığını söyledi.

Hafta sonunda bir gazeteye demeç veren ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın mart ayında 50 baz puanlık faiz artışı yapması için yeterli nedene sahip olduğunu bildirdi.

ECB üyesi Ignazio Visco da enflasyonu aşağı çekmek için her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini belirterek, nihai faiz oranının gelen verilere göre belirleneceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

► 10.00 Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi

► 10.00 Türkiye, ocak ayı dış ticaret dengesi

► 13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi

► 16.30 ABD, ocak ayı dayanıklı mal siparişleri

► 18.00 ABD, ocak ayı bekleyen konut satışları

► 18.30 ABD, şubat ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi