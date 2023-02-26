Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı azaldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 24 Şubat tarihi itibarıyla borsadaki yatırımcı sayısı 3 milyon 870 bin 740'a geriledi. Son verinin yayımlandığı 3 Şubat haftasındaki yatırımcı sayısı 3 milyon 999 bin 226 kişi olmuştu.

Verilere göre son 3 haftada 128 binden fazla yatırımcı Borsa İstanbul'dan çıktı.

Borsa İstanbul'un 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açık tutulması uzun süre tartışıldı. İlk gün kapatılmayan ve depremin ardından ilk 3 günde yüzde 16 düşen borsanın, 8 Şubat'ta 5 iş günü boyunca kapatılacağı açıklanmıştı.

Borsa, 15 Şubat'ta birçok yeni kararla birlikte açıldı. Borsa, 15 Şubat sonrası dönemde yukarı yönlü bir ivmeyle yeniden 5000 puan seviyesinin üzerine çıktı.