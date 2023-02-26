Taksitlendirilen borçlar için 'borcu yoktur' yazısı almada kolaylık sağlandı

Borçların yüzde 10'unu ödeme şartı 31 Temmuz'a kadar aranmayacak.

Son Güncelleme:
Taksitlendirilen borçlar için 'borcu yoktur' yazısı almada kolaylık sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tahsilat Genel Tebliği”ne göre, vergi dairelerine borcu olan mükellefler borçlarını ödemede çok zor duruma düşmüşlerse taksitle ödeme talebinde bulunabiliyor.

Borçlunun çok zor durumda olması ve diğer şartları taşıması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un ilgili maddesi kapsamında belirlenen şartlar dahilinde borç, tecil edilerek, taksitler halinde ödenebiliyor.

Talepleri kabul edilen borçlular muhtelif nedenlerle ihtiyaç duydukları vergi borcu bulunmadığını gösterir yazıları taksitlendirilen borçlarının yüzde 10’unu ödemek şartıyla alıyor.

31 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ekonomik ve mali alanda oluşturabileceği etkiler dikkate alınarak, söz konusu kanun maddesi kapsamında tecil edilen borçların yüzde 10’unun ödenmesi şartına bağlı olarak borcun bulunmadığını gösteren yazının verilmesi uygulaması 31 Temmuz’a kadar kaldırıldı.

Bu kapsamda ilgili kanuna göre borcu taksitlendirilenler, başka borçları bulunmuyorsa, taksitlendirilen borçlarının yüzde 10’unu ödemeden “borcu yoktur” yazısını alabilecekler. 

Son Güncelleme:
Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu! Açlık ve yoksulluk sınırında artış dur durak bilmiyor!
Tarhana çorbasının ipek gibi olmasını sağlıyor.. Anne usulü pişirme yöntemi Tarhana çorbasının ipek gibi olmasını sağlıyor.. Anne usulü pişirme yöntemi
Taksitli borçlar için yüzde 10 şartı kaldırıldı Taksitli borçlar için yüzde 10 şartı kaldırıldı
Kısır yaparken atlamamanız gereken püf nokta!.. Kısırınızın tam kıvam alması için.. Kısır yaparken atlamamanız gereken püf nokta!.. Kısırınızın tam kıvam alması için..
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Buldan ve Bahçeli'nin oyları ayrı ayrı hesaplandı: Ocak ayındaki anketler ne söylüyor? Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Buldan ve Bahçeli'nin oyları ayrı ayrı hesaplandı
Kulis: Kılıçdaroğlu, Akşener'in eleştirileri sonrası ne dedi? Kulis: Kılıçdaroğlu, Akşener'in eleştirileri sonrası ne dedi?
Kızılay, depremin dördüncü günü yatırım planı yapmış! Altın, gümüş ve borsa... Kızılay, depremin dördüncü günü yatırım planı yapmış!
Tarikat yurdundaki görevli iddiayı doğruladı: "Müftü aracı olmuştu, Diyanet geri aldı" "Müftü aracı olmuştu, Diyanet geri aldı"
'Kılıçdaroğlu dışında gündeme gelmesi beklenen ikinci bir isim yok' 'Kılıçdaroğlu dışında gündeme gelmesi beklenen ikinci bir isim yok'