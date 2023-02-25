Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-Ar’ın, dört kişilik bir ailenin insan omuruna yakışır bir şekilde yoksunluk hissetmeden yaşayabilmesi için gerekli olan harcamaları dikkate alarak hazırladığı Açlık-Yoksulluk Sınırı Araştırmasının şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

"Yüksek enflasyon süreci Türkiye’deki yoksulluk ve açlık riskini büyütmeye devam ediyor" denilen açıklamada, "Açlık sınırı şubatta bir önceki aya göre 463 lira artarak 10 bin 259 liraya, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama bin 106 lira artarak 18 bin 304 liraya yükseldi. Şubatta yoksulluk sınırı önceki aya göre da bin 569 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 5 bin 122 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7 bin 121 lira arttı. Yoksulluk sınırı son yılda toplam 12 bin 243 liralık artış gösterdi" ifadelerine yer verildi.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, bugün yaptığı yazılı açıklamada araştırmaya ilişkin şu verileri paylaştı:

"Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 253 lira, 2022 yılının aynı ayına göre ise 1.290 lira artarak 2 bin 634 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 7 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 103 liralık artışla 241 liraya yükseldi. Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama şubatta bir önceki aya göre 72 lira artarak 2 bin 744 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise 1.672 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para Şubat’ta 104 lira azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise 139 lira artarak 576 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 182 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 773 lira artarak 1.449 lira oldu.

ŞUBATTA AÇLIK SINIRI ÇOCUK İÇİN BİN 707 LİRA OLDU

Şubat’ta, 15 lira artarak 952 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir yılda 136 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları şubatta önceki aya göre 12 lira artarken son bir yılda ise 336 lira zamlanarak 457 lira oldu. Yağ için yapılması gereken harcama ise 10 lira daha artarak 275 lira oldu. Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da Şubat’ta 16 lira artarak 708 liraya çıktı. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 224 lirada kaldı. Yetişkin erkek için 2.800, yetişkin kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre şubatta açlık sınırı yetişkin erkek için 2 bin 995 lira, yetişkin kadın için 2 bin 245 lira, çocuk için 1.707 lira ve genç için de 3 bin 205 lira oldu.

YOKSULLUK SINIRI BİN 569 LİRA ARTARAK 28 BİN 563 LİRAYA YÜKSELDİ

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini ‘yoksunluk hissi duymadan’ karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Şubat’ta 1.106 liralık artışla 18 bin 304 liraya yükseldi. Şubat’ta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları 995 liraya inerken, barınma (kira dâhil) harcamaları 4 bin 133 liraya, ev eşyası harcamaları 2 bin 576 liraya, sağlık harcamaları 848 liraya yükseldi. Ulaştırma harcamaları 4 bin 913 liraya çıkarken, haberleşme harcamaları 775 lira, eğlence ve kültür harcamaları 647 lira, eğitim harcamaları 397 lira, tatil-otel harcamaları 1.795 lira ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 1.198 lira oldu. Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise Şubat’ta 1.569 lira daha artarak 28 bin 563 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 12 bin 243 lira olarak gerçekleşti."

Kaynak: ANKA