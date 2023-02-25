Deprem sonrası konut krizi büyüyor: Kiralar artmaya başladı!

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle kiralık konut krizinin arttığını yazdı. Haberde insanların fay hatlarına uzak yerleri tercih etmeye çalıştığı ve bazı ev sahiplerinin fiyatları artırdığı aktarıldı.

Bloomberg’te İnci Özbek ve Taylan Bilgiç imzasıyla yayımlanan haberde, İstanbul merkezli TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin yaptığı araştırmanın sonuçları aktarıldı. Araştırmaya göre, ülkenin güneydoğusundan komşu illere ve daha batıdaki büyük şehirlere göç, kiralarda yüzde 45’e varan artışlara neden oldu. Batıdaki büyükşehirlerde yaşayan insanlar da fay hatlarından uzak veya sağlam olduğunu düşündükleri mahallelere akın ettiği belirtildi.

FİYATLAR ARTMAYA BAŞLADI

İstanbul Zekeriyaköy’de emlakçı olan Ahmet Onsoy, yaptığı açıklamada, "Hem kiralama hem de satın alma taleplerinde büyük bir artış var. Riskli olarak vurgulanan bölgelerde yaşayan insanlar ofislerimize akın etti, ancak kiralık çok fazla ev kalmadı" dedi.

İzmir Urla’da emlakçılık yapan Günay Levent ise "Şehir merkezinden ve diğer büyük şehirlerden müstakil evler veya az katlı apartman daireleri için müşteriler arıyor. Birçoğu özellikle fay hatlarının yerini soruyor" dedi. Levent, "Ev sahipleri buna tepki olarak fiyatları artırmaya başladı" dedi.

Haberde ayrıca yabancıya satışların ülkedeki konut sektöründe yarattığı sorunlara değinilerek muhalefet liderlerinin yabancılara satışın yasaklanması yönündeki çağrıları hatırlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem