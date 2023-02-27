Dış ticaret açığı rekor kırdı!

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, Ocakta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 10,3 artarak 19,4 milyar dolar, ithalat ise yüzde 20,7 artarak 33,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı 14,24 milyar dolarla rekor seviyelere yükseldi. Öte yandan Ocak ayındaki açıkta bir önceki yıla göre yüzde 38,4'lük artış izlendi.

Ayrıca, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak ayında yüzde 63 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 57,6'ya geriledi.

ÇEKİRDEK GÖSTERGELER DE AÇIK VERDİ

Ocak ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 8,4, ithalat yüzde 8,1 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ocak ayında yüzde 8,4 artarak 16,7 milyar dolardan, 18,1 milyar dolara yükseldi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8,1 artarak 18,4 milyar dolardan, 19,9 milyar dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,2 artarak 38 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91 oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem