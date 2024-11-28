Ekonomiye Güven 5 Ayın Zirvesinden Geriledi

Ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,9 azalarak 97,1 oldu. Böylece 5 ayın zirvesinden gerileme yaşandı.

Ekonomiye Güven 5 Ayın Zirvesinden Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekimde 98 olan endeks, kasımda yüzde 0,9 azalarak 97,1'e geriledi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1 düşüşle 79,8 olarak belirlendi.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 103,4 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 azalarak 111'e düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 111,7 , inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 yükselerek 87,8 değerini aldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Güven Endeksi
Dolar ve Euroda İvme Yukarıda Dolar ve Euroda İvme Yukarıda
Aralık Ayında Mutlu Olacak 4 Burç! Aşk, Para ve Kariyer Onların Olacak Aralık Ayında Mutlu Olacak 4 Burç! Aşk, Para ve Kariyer Onların Olacak
Camdaki Kız'ın Başrolüydü! Meğer Ne Büyük Acılar Yaşamış Camdaki Kız'ın Başrolüydü! Meğer Ne Büyük Acılar Yaşamış
Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar