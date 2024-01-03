Ekonomistler TÜİK'in açıkladığı verileri yorumladı: Ekonomi politikası da yalan üzerine kurulu...

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri sonrası ekonomist Mahfi Eğilmez ve Ozan Bingöl'den tepkiler gecikmedi.

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Ekonomistler TÜİK'in açıkladığı verileri yorumladı: Ekonomi politikası da yalan üzerine kurulu...

Geçtiğimiz yılın aralık ayının enflasyon verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

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Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

Ünlü iktisatçı Prof. Dr. Mahfi Eğilmez ve vergi uzmanı Ozan Bingöl, TÜİK'in açıkladığı verilere tepki gösterdi.

EĞİLMEZ: HİÇBİR İŞE YARAMAZ

Mahfi Eğilmez, TÜİK'in bağımsızlığını kaybettiğinin altını çizerek, açıklanan veriler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Açıklanan yıllık enflasyona bakınca bir kez daha gördüm ki ekonomide yapısal reformların ilk adımı TÜİK'in kamu kesiminden tümüyle bağımsız hale getirilmesi olmalı. Gerçek verilerin açıklanmadığı bir yerde ekonomi politikası da yalan üzerine kurulu olur ve hiçbir işe yaramaz."

BİNGÖL: VERGİ ZAMLARI OTOMATİK, ÜCRETLER VE ÜCRET TARİFESİNDEKİ ARTIŞLAR MANUEL

Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla gelecek zamlar hakkında konuşan Ozan Bingöl, "Açıklanan TÜİK verilerine göre akaryakıt ve alkol ürünlerinin maktu ÖTV’sine uygulanacak otomatik zam oranı %25,6 olarak ortaya çıkmıştır! Arada ekstra bir artış yapılmazsa bir sonraki otomatik zamma 3 Temmuz tarihinde merhaba diyeceğiz! Vergi zamları otomatik, ücretler ve ücret tarifesindeki artışlar manuel…" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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