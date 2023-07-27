Ekonomistler, Merkez'in enflasyon tahminini yorumladı: 'Cidden bitmişiz'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltti. Böylelikle enflasyon tahmini 2,6 katına çıkarıldı. Yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Erkan, kimi ekonomistlerce takdir edildi. Bazıları ise Erkan'ın ifadeleriyle iktidarın politikaları arasındaki çelişkileri vurguladı.

Hakan Kara: TCMB basın toplantısına dair ilk izlenimim: Yapılan analizler önceki döneme göre daha gerçekçi ve konuşmanın teknik içeriği belirgin bir şekilde güçlenmiş.

TCMB'ye önerim, faizlerin yeterince yüksek olmadığına dair kaygıların sürebileceği bu geçiş döneminde, yapılan düzenlemelerin parasal sıkılık üzerindeki net etkisini gösteren bir finansal koşullar endeksi yayınlamaya başlaması.

Özlem Derici Şengül: TCMB'nin bu yıl sonu enflasyon beklentisi %58, gelecek yıl %33.0. Resmi rakamlar bazında uzun süredir görmediğimiz kadar gerçekçi tahminler.

Burcu Aydın Özüdoğru: Enflasyon görünümü 'kontrol ufkunda' 'yüksek çift hanelerde' seyrederken enflasyonda ataleti ve beklentilerde bozulmayı nasıl düzelteceğiz?

Hayri Kozanoğlu: Yılın ilk 6 ay enflasyonu %19,77 idi. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini %58. Bu yılın son 6 ayında fiyatların %31,9 artması demek. Aylık ortalama artış %5,4 bekleniyor. Döviz kuru enflasyona paralel artarsa dolar yıl sonunda 36 TL olacak!

Uğur Gürses:

1) Enflasyon görünümü konuşması teknik olarak iyi. Sunumu ise kendine ekonomi kanalı diyen TV'lerdeki sunuculardan fersah fersah önde.

2) Enflasyon tahminleri bugünkü görünümde gerçekçi. Aynı zamanda da enflasyonu bir buçuk yıllık sürede % 20'nin altına düşürme niyeti olmadığını söylüyor.

3) Hem duruşu, sorulara verdiği yanıtlar; bugüne kadarki saçmalığın farkındayız, ancak bu 'çemberin' içinde faiz silahını gerektiği gibi kullanamayız' tablosu sunuyor.

4) Mevduat faizinin % 45'lere çıkmış olmasını sorun, düşüşünü de politika faizine yakınsamasını başarı görmesi de sorunlu 5. Şu tablo çok açık, TL'de duranlar yükselecek enflasyona karşı korumasız kalacaklar. Teknik bakımdan geleceğe dönük olarak ikna edici bir toplantı olmadı.

Selva Demiralp: Erkan, politika faizi ile piyasa faizleri arasındaki farkın kapanmasının önemine değindikten sonra işe mevduat faizleri ile başladıklarını not etti. Ancak: Sıkı para politikası uygulanan bir çerçevede bu yakınsamanın yukarı yönlü olması gerekir. Amaç mevduat faizini düşürerek değil politika faizini yükselterek o farkı kapatmak olmalı.

Aksi takdirde sıkı para politikasından bahsetmek, dolarizasyonu düşürmek mümkün olur mu? Olayın bir de kredi faizi boyutu var. Son düzenlemelerle kredi faizleri arttığı için politika faizi ile arasındaki fark arttı. Bu durumda mevduat faizi ile kredi faizinin zıt yönde değişmesini nasıl açıklarız?

Oğuz Demir: Dezenflasyon süreci… Önümüzdeki yıl ortasına kadar %70’e kadar çıkacak sonra düşecek! Biz her seferinde tahmin ettikleri ya da tahmin ettiklerinin ötesindeki çıkışları yaşadık da düşüşler pek de tahmin ettikleri gibi olmadı! Öte yandan önümüzdeki bir yıllık enflasyon beklentisi %70 ama politika faizi %17,5.

Dur bakalım.. 2023 yıl sonu %58 2024 yıl sonu %33 TCMB’nin enflasyon tahmini. Son yıllardaki enflasyon tahminindeki becerisini de düşünürseniz daha bir buçuk yıl daha yüksek enflasyonla yaşayacaksınız diyor. Cidden bitmişiz biz.

Evren Devrim Zelyut: TCMB 2023 enflasyon tahmini %58’e çıktı. Önceki 22.3’dü… Başkan Erkan’ın tahminleri gerçeğe yaklaştığı için durumu olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ne kadar gerçekçi olursak sorunları çözme adına şansımız o kadar artar…

İris Cibre: Ben sunumu beğendim açık ve net söylüyorum. Nedenler: Beklentiler rasyonelleşti. Profesyonel ve bilinçli konuşulduğu açık. Politikaya girmemesi ve savunmaya geçmemesi olumlamadan, ıı'lamadan çat çat sorulara cevap geliyor. Makro ihtiyati tedbirlerin çokluğuna düğüm ve hediye paketi dedi. Karmaşaya parmak basıyor. Gerçekçi konuşma.