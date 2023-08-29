Ekonomik kriz büyüdü, yoksulluk ve açlık derinleşti!

Türk-İş'in Ağustos ayı verilerine göre, açlık sınırı 12 bin 198 liraya, yoksulluk sınırı 39 bin 733 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 15 bin 813 liraya ulaştı.

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Ekonomik kriz büyüdü, yoksulluk ve açlık derinleşti!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş), ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini yayımladı.

Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 12 bin 198 liraya, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 39 bin 733 liraya yükseldi.

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 15 bin 813,15 liraya ulaştı.

SEKİZ AYLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,63 oranında gerçekleşti. Sekiz aylık gıda enflasyonu yüzde 50,02 olarak saptandı. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 77,04 olurken 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107,89 olarak hesaplandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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