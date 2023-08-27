Ekonomide kritik gelişme: IMF heyeti, Ankara'ya geliyor

Gazeteci Erdal Sağlam, yüksek düzeyli bir IMF heyetinin eylül ayında Ankara'ya gelmesinin beklendiğini, kesin tarih için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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Ekonomide kritik gelişme: IMF heyeti, Ankara'ya geliyor

10Haber yazarı Erdal Sağlam, AKP iktidarının yıllardır sert biçimde karşı durarak siyasi çıkar sağlamaya çalıştığı Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkilerini yeniden ısıtmaya karar verdiğini duyurdu. Gazeteci, iktidar partisinin talebiyle yüksek düzeyli bir IMF heyetinin Ankara'ya geleceğini söyledi.

Tarih için karşılıklı görüşmelerin sürdüğünü ve eylül ayı içinde ziyaretin gerçekleştirilmesinin beklendiğini kaydeden Sağlam, şunları kaydetti:

'STAND - BY TÜRÜ YENİ RESMİ BİR ANLAŞMA YAPILMAYACAK'

"AKP'ye yakın kaynaklar IMF’in geleceğini, rapor yayımlamasının iyi olacağını ama stand-by türü yeni resmi bir anlaşma yapılmayacağını söylüyorlar. Şahsen seçimden önce böyle bir açıklama yapılmayacağını ama seçim sonrasında anlaşma konusunun belirsiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekonomideki son yıllarda yaşanan kötü yönetimin çıkardığı faturayı asıl olarak seçimden sonra yapılacak programla ödemeye başlayacağız.

IMF'le anlaşma olsa da olmasa da parasal ve mali sıkılaşmanın yoğun olacağı, enflasyonla mücadele için tüm kesimlerin bedel ödeyeceği, en azından iki yıllık bir süreç bizi bekliyor. KKM gibi biriken yüklerin temizlenmesi için yüklü bir kaynak ihtiyacı olacağı da kesin. IMF ile anlaşma yapıp yüklü bir kaynak girişi olmazsa, kaynağı nereden bulacağımız, bulursak karşılığında ne vereceğimiz belli olmaz."

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