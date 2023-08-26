Eski günlerini arıyor: İkinci el otomobil pazarı çöktü, satışlar durdu!

Yaşanan ekonomik kriz sonrası artan enflasyon, dolar kuru ve vergi artışlarıyla yurttaşın alım gücü her geçen gün düşerken ikinci el otomobil pazarı, eski günlerini arıyor.

Samsun'da pazarın eski havasının olmadığı söyleyen araç satıcıları, eski zamanlarda pazarın dolup taştığını, zamanla kimsenin kalmadığını ifade ettiler.

"FİYAT VEREN OLMUYOR, SADECE BAKIYOR"

Araba satıcısı Kamuran Albayrak, "Pazarda araç sahiplerinden başka kimse yok. Eskiden bu otomotiv pazarı bu saatlerde tıklım tıklım olurdu. Sabahtan beridir arabaya 3 kişi baktı. Fiyat veren olmuyor, sadece bakıyor" dedi.

"ALICI YOK"

Araba satıcısı Ali Yıldırım ise, "Pazarda bir hareketlenme yok. Sabahtan bu yana tek bir müşteri geldi. O da sordu ve gitti. Alıcı yok. Piyasa durgun. Eski zamanlarda pazara geldiğimiz zaman yer bulamazdık. Pazar günleri kurulması daha iyiydi. Çevre iller bile buraya gelirdi. Cumartesi günleri kurulunca gelen olmuyor" diye konuştu.

"İHTİYACIM OLDUĞU İÇİN SATIYORUM"

"Şu anda piyasa belirsiz" diyen ikinci el araç satıcısı Ahmet Özbek ise, " Alıcı yok. Ben ihtiyacım olduğu için satıyorum. Bugün bir Tofaş Doğan arabası 200 bin TL olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

"ARABA PAZARI ARTIK BİTMİŞ DURUMDA"

Araba almak için pazara gelen Ercan Seven, "Samsun’daki araba pazarı artık bitmiş durumda. Ben sabah 06.00'da geldim. Burada sadece satıcı var, alıcı yok" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem