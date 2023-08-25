Mehmet Şimşek, Goldman Sachs Genel Merkezi'ne gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek yatırım bankası Goldman Sachs Genel Merkezi'nde yatırımcılarla görüşecek.

19 Eylül'de New York'ta ziyaretlerde bulunacak Şimşek, uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirmiş olacak. Şimşek, toplantıda yatırımcılara sunum yapacak ve ardından onların sorularını yanıtlayacak.

Reuters, yatırımcılara giden davetiyede toplantının Goldman Sachs ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından birlikte organize edileceği bilgisini verdi.