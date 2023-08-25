İmar tartışması sürüyor: İBB’den Adalar raporlu yanıt

GERÇEK GÜNDEM - HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi’nin hazırladığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayladığı imar planıyla ilgili tartışma sürüyor.

Bakanlık tarafında sit derecesine düşürülen Burgazada turizm tesisleri ve konut yapılaşması öngören plan için Adalılar tepki gösteriyor. Geçen gün yüzlerce Adalı, planı protesto ederek hazırladıkları itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu.

Büyükada’daki arkeolojik sit alanı olan Aya Nikola’nın “Lojistik alan”a dönüştürülmesi, Burgazada’da Marta ve Cennet Koyları’nın yapılaşmaya açılması ve tarihi manastır arazisine otel yapılması gibi projeleri içeren plan tepki toplarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorulara hazırladığı raporla yanıt verdi.

Daha önce Gerçek Gündem’e konuşan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, tepkiler sonrası kamuoyunu aydınlatmak adına bir rapor hazırladıklarını söylemişti.

Dün itibariyle İBB, hazırladığı raporu paylaştı. 11 sayfadan oluşan raporda planın hakkındaki sorulara yanıt verildi.

“TEK BİR VAKIF ARAZİSİ ÜZERİNDE YENİ TURİZM ALANI OLUŞTURULDU”

Sit alanlarının derecesinin Bakanlık tarafından düşürüldüğü ifade edilen raporda “sit kararlarının değiştirilmesi, şu an itibariyle onaylanmış plan kararlarını doğrudan değiştirmez. Bu nedenle sit derecesinin düşürülmesi, söz konusu alanın konut alanlarına açılması anlamına gelmemektedir” denildi.

Raporda, planda yeni turizm çekim alanlarının oluşturulmadığı da savunulurken plan içerisinde turizm sektörüne yönelik kararlar mevcut altyapının kullanımına zamansal kullanımı esas olacak şekilde tasarlandığı söylendi. İBB, Burgazada’da üzerinde konut yerleşimi olan tek bir vakıf arazisi haricinde yeni turizm alanları oluşturulmadığını ifade etti.

Yeni turizm alanlarına ilişkin iddiaya ise şu yanıt verildi:

“’Yeni turizm çekim alanları’ şeklinde belirtilen ifadeler ise plan çalışması sırasında yapılan katılım toplantılarında turizm sektör temsilcilerinin önerisi olarak plan raporuna aktarılmış ancak planın vizyonu ve Adalar ekosistem yaklaşımına uygun olmadığından plan kararlarına yansımamıştır.”

Burgazada’daki günübirlik turizm alanının depreme karşı dayanıklılığı ile ilgili ise “’Sorumlu Turizm Tesis Alanı’nın; deprem sonrası tsunami baskın alanında kaldığı, afet sonrası tahliye imkanı bulunmadığı, alanın heyelan alanı olduğu yönündeki iddialar ise elimizdeki teknik raporlara göre mümkün gözükmemektedir” yanıtı verildi.

Sedef Adası dışındaki tüm konut alanlarında da 500 m2 üstü parsellerde konaklama tesisi yapılabileceğine yönelik haberler gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

“ORMAN ALANLARI KORUNMUŞTUR”

Orman alanlarının da yapılaşmaya açılmasına ilişkin endişelere karşı açıklama yapılan raporda “Orman alanlarında yeni mesire alanları açılamayacağı plan hükmüne bağlanmış; ormana yakın ve çevresinde kalan doğal sit alanlarında yeni kullanımlar önerilmeyerek hem orman alanlarının hem de doğal sit alanlarının korunması sağlanmıştır” denildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Orman alanları ile yapı içeren kullanımların kesiştiği noktalarda iddia edildiği üzere orman alanlarının 10 metrelik kısmı yok edilmeyecektir. Ormana komşu parsellerde yapılaşma olması durumunda parselde inşa edilecek yapı, orman sınırına en fazla 10 metre yaklaşabilecektir. Eğer parselde 10 metrelik derinlik sağlanamıyorsa parsele imar izni verilmeyecektir. Yani, tam tersine Orman Alanlarını koruma amaçlı, bitişik parsellerde yapılaşma sınırlamasına gidilmiştir.”

HELİPORT İDDİASI

Planda Büyükada’da gösterilen Heliport alanının ise yeni olmadığı ifade edilerek var olan Heliport alanına planda yer verildiği kaydedildi.

MARTA VE CENNET KOYU

Burgazada’da bulunan Marta ve Cennet koylarının yapılaşmaya açılmadığı söylenen raporda koylarının imara açılmasının söz konusu olmadığı söylendi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Cennet koyunun gerisindeki alan, yerleşim yerleri içerisinde Burgazada da yaşayan özellikle genç ve yaşlı nüfus için ortak alanlar oluşturulmak amacıyla kamusal alanlar olarak önerilerek; fiziksel mekan düzenlemeleri, Ekolojik Kentsel Tasarım Rehberi ve Biyoçeşitlilik Koruma Eylem Planı doğrultusunda yapılacaktır.

Madam Martha Koyu gerisinde yer alan, doğal sit alanı olmayıp kentsel sit alanı içerisinde yer almaktadır. Yaklaşık 8500 m2 büyüklüğündeki alanda, Ekolojik Kentsel Tasarım Rehberine uygun olarak 300 m2’yi geçmeyen demonte nitelikte, sökülüp takılabilir, temelsiz yapılar yapılabilecektir. Böylelikle getirilen fonksiyon kararı ile nüfus barındırabilecek, kalıcı yapılaşmanın önüne geçilmiştir.

Madam Martha Koyu ve arkasında doğal sit alanında kalan alanlar ise mevcut hali ile korunmuş ve “Doğal ve Kırsal Karakteri Korunacak Alan” lejantına alınmıştır.”