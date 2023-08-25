Şebnem Paker, Milas'a öğretmen olarak atandı

Eurovision Müzik Yarışması'nda üçüncülük elde eden Şebnem Paker, Milas'taki Kırcağız Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak atandı.

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Şebnem Paker, Milas'a öğretmen olarak atandı

1997 yılında Eurovision müzik yarışmasında üçüncü olan ve Türkiye'nin o zamana kadarki en büyük Eurovision başarısını elde etmesini sağlayan müzisyen Şebnem Paker yıllar sonra ortaya çıktı.

Paker, yarışmaya katıldığı dönemde yaşadıklarını "Kimsenin tanımadığı bir kız olarak yarışmaya katıldım ve üçüncü olduk. Benden öte 'Dinle' hatırlanır" diye özetlemişti.

O günden sonra müzik öğretmenliği yaptığı bilinen Paker, geçtiğimiz aylarda 'Dünden Bugüne Eurovision' konseptiyle düzenlenen etkinlikte Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne almıştı.

Mynet'in haberine göre, çeşitli okullarda Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Şebnem Paker, Milas'a atandı. Şimdilerde Soner Odabaş ile mutlu birlikteliğini sürdüren ve iki çocuk annesi olan Paker, Milas'taki Kırcağız Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak görev yapacak.

ŞEBNEM PAKER KİMDİR?

Paker, yarışmaya katıldığı dönemde yaşadıklarını "Kimsenin tanımadığı bir kız olarak yarışmaya katıldım ve üçüncü olduk. Benden öte 'Dinle' hatırlanır" diye özetlemişti.

Şebnem Paker, 1997'de, henüz 20 yaşındayken katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda üçüncü olarak ülkemize o zamana kadar alınan en iyi dereceyi getirmişti.

Daha sonra 2018'den itibaren Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Şebnem Paker, Milas'a atandı.

Şimdilerde Soner Odabaş ile mutlu birlikteliğini sürdüren ve iki çocuk annesi olan Paker, Kırcağız Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak göreve başladı.

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