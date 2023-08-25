Kahramanmaraş'ta fabrika yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

Kahramanmaraş'ta bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

Kahramanmaraş'ta bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Türkoğlu ilçesinde kağıt ve atık plastiklerin de depolandığı fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Yangının hızla büyümesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterler ve arazözler de yönlendirildi.

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