Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için kritik bir uyarıda bulundu.
MGM'den yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 2 saat içinde, Muğla'nın iç kesimlerinde (Yatağan, Milas ve Kavaklıdere) beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
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