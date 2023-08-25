Disney iptal etmişti; Atatürk filminin ilk fragmanı paylaşıldı

Aras Bulut İynemli, "Atatürk" filminin ilk fragmanını sosyal medya hesabından yayınladı.

Disney iptal etmişti; Atatürk filminin ilk fragmanı paylaşıldı

Oyuncu Aras Bulut İynemli, Disney Plus'ta yayınlanmasının vazgeçilmesi üzerine önce Fox Tv ekranlarında, daha sonra da sinemada yayınlanma kararı alan "Atatürk" filminden ilk fragmanı yayınladı.

Filmde Atatürk'ü canlandıran İynemli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman ATATÜRK…"

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