Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ele alındı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıklamasında "Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ele alındı" ifadeleri yer aldı.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ele alındı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısının ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ele alındı" ifadeleri yer aldı.

Kurulun açıklamasında ayrıca şunlar kaydedildi:

"Toplantının ana gündemini ülkemiz finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar ve tedbirler oluşturdu.

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması görüşüldü.

Finansal piyasalarda TL cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi."

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Altın Türkiye ekonomisi Yabancı yatırımcı
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