Akaryakıt istasyonları kredi kartına bayrak açtı: Kapalı görürseniz şaşırmayın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini son dört ayda yüzde 8,50’den yüzde 30’a çıkarması üzerine bankalar kredi faizinin yanı sıra esnafın ödeyeceği komisyon oranlarını artırdı.

Piyasada POS krizi patlak verirken bankalar, POS (mal veya hizmet mukabili ödemenin banka kartı veya kredi kartı aracılığıyla yapılmasını sağlayan cihaz) komisyon oranlarını yüzde 3 aralığına kadar yükseltti.

"KAPALI İSTASYON GÖRÜRSENİZ ŞAŞIRMAYIN"

Yaşanan gelişmeler sonrası Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kart komisyon oranları nedeniyle kapalı istasyon görürseniz şaşırmayın" denildi.

"BANKALAR, EMEKSİZ BÜYÜK ORTAĞIMIZ OLDU"

"Bankalar, emeksiz büyük ortağımız oldular" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplam kar marjı brüt yüzde 8,6. Bayiye kalan brüt yüzde 4,3. Ertesi gün Banka POS komisyon oranı: Yüzde 3. Bayiye kalan yüzde 1,3. Bu yüzde 1,3 ile tüm işletme giderlerimizi karşılamamız bekleniyor."

"BAŞKA DA YOL KALMADI"

Açıklamada, "Ya kar marjlarımız artırılacak ya bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da istasyonumuz kapanacak. Başka da yol kalmadı" ifadelerine yer verildi.

"BANKA KOMİSYONUNU KENDİLERİNİN ÖDEMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Öte yandan konuya ilişkin geçtiğimiz hafta açıklama yapan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, "Çözüm için dağıtım şirketlerinin kendi entegre POS sistemini geliştirmesini öneriyoruz. Yoksa kredi kartı ile akaryakıt alanların banka komisyonunu kendilerinin ödemesini talep ediyoruz" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem