Ekonomi çöktü, Türkiye'de son 2 ayda batan şirket sayısı dikkat çekti!

Dolar kuru ve enflasyonun artması piyasaları olumsuz etkilerken, ekonomik kriz her geçen gün derinleşti.

Bu gelişmeler sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini göre, Türkiye'de bu yılın ocak-şubat döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalışla 20 bin 810'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 32,3 artışla 3 bin 631'e yükseldi.

SON 1 AYDA 1949 ŞİRKET BATTI

bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 1,7 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 15,9 artarak bin 949 oldu.

SON 1 AYDA EN ÇOK TOPTAN VE PERAKENDE SEKTÖRÜ BATTI

Şubat ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 733’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 276’sı imalat, 203’ü inşaat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

GEÇEN YILA GÖRE BATIŞ SÜRDÜ

2024'ün ilk 2 ayında, 2023’ün ilk 2 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,9 azaldı. Kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 8,3 arttı. Yine 2024’ün ilk 2 ayında, 2023’ün ilk 2 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 32,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,6 arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem