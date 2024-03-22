Uzmanı açıkladı, kötü haberi verdi: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sürpriz bir faiz kararına imza attı.

Kararın ardından Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı.

"BORÇLA YAŞAMAK İMKANSIZLAŞACAK"

Söz konusu kararın ardından sosyal medya hesabından faiz kararını değerlendiren Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalar faizler arttı diye bayram yapıyor. Ama borçlular yandı! Kredi kartı aylık faizleri en son Ekim'de yüzde 3,66’ya çıkartılmıştı. Muhtemelen bu oran seçim sonrası yüzde 5’in üzerine çıkacak. Yüzde 64 civarındaki ihtiyaç kredisi faizleri de yüzde 70’i geçecek. Borçla yaşamak imkansızlaşacak!"

"SAĞLIK İSTİKRARLA GELİR"

Paylaşımının devamında Kozanoğlu, "Ekonomi 20 kilo alıp,sonra sıkı diyetle 25 kg. verip,6 ay sonra 30 kg. fazlayla dönen obezlere benzedi. Daha 9 ay önce yüzde 8,5 olan faiz bugün yüzde 50’ye çıktı. Halbuki insan bünyesinde de, ekonomide de sağlık istikrarla gelir. İnsan 1-2 kilo alır-verir, faiz 1-2 puan iner çıkar o kadar" dedi.

ERDOĞAN FAİZLERİ İNDİRMİŞTİ

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalar sonucunda Merkez Bankası, 2021 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini yüzde 8,5'e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL'nin değerinin daha da düşmesini engellemek için Merkez Bankası rezervleri kullanılıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem